В северных и центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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В понедельник, 15 июля в северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 15 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +28°.