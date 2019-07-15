В северных и центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:46, 15 июля 2019
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 15 июля в северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +22°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 15 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +28°.

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Теги: #погода#Гроза#штормовое предупреждение
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