В северных и центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В понедельник, 15 июля в северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +22°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 15 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +28°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+27°... +12°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+24°... +15°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+23°... +14°
- Чернигов+19°... +12°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:57 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей