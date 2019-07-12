В Украине сегодня сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +21°. В центре также ожидаются осадки, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +12°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+23°... +12°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+22°... +13°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+21°... +11°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:74 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:53
Закат20:36
Видимость:16 км
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