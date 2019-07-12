В Украине сегодня сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +21°. В центре также ожидаются осадки, температура до +22°.

Прогноз на 12 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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