В Украине сегодня сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:04, 12 июля 2019
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Теплее всего будет на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди. 

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +21°. В центре также ожидаются осадки, температура до +22°.

Прогноз на 12 июля / УНИАН
Прогноз на 12 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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Теги: #погода#дождь
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