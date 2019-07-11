Сегодня в Киеве пройдет дождь, температура до +19°
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 июля, в Киеве пройдет дождь, температура до +19°.
В Закарпатской области пронесся торнадо, который повредил сотни домов (видео)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер западный и северо-западный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 21:08.
Как сообщал УНИАН, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +10°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+23°... +11°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+23°... +14°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+22°... +10°
- Луганск+25°... +12°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+23°... +13°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+20°... +10°
- Тернополь+18°... +9°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+21°... +10°
- Чернигов+20°... +11°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:87 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:55 %
Восход:05:53
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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