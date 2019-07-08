Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарной опасности нет в некоторых регионах на севере и в центре Украины.
В понедельник, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 8 июля в Украине, кроме Закарпатья, большинства районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, 8 июля во многих регионах Украины ожидается ухудшения погоды, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+25°... +14°
- Одесса+29°... +14°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+21°... +8°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+20°... +13°
- Херсон+26°... +13°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:87 %
Давление:750 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:88 %
Восход:05:51
Закат20:37
Видимость:8 км
Фаза луны:
Лента новостей