Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

15:16, 8 июля 2019
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Пожарной опасности нет в некоторых регионах на севере и в центре Украины.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 8 июля в Украине, кроме Закарпатья, большинства районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 8 июля во многих регионах Украины ожидается ухудшения погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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