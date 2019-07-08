Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре в Украине

Местами ожидаются шквалы до 15-20 м/сек.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

В понедельник, 8 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшения погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 8 июля в центральных, южных и большинства восточных областей местами грозы, сильные дожди, местами шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, в понедельник, 8 июля, в Украине похолодает, местами пройдут дожди с грозами.