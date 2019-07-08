В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +22°

Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 5,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 июля, в Украине похолодает, местами пройдут дожди с грозами.

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