В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +22°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер западный и северо-западный, до 5,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 21:09.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 июля, в Украине похолодает, местами пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+22°... +13°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+26°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+24°... +15°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+20°... +13°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+20°... +13°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:82 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:05:51
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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