На завтра в южных и восточных областях объявлено штормовое предупреждение

15:24, 5 июля 2019
153
0

В то же время в большинстве областей сохраняется пожарная опасность.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в южных и восточных областях Украины завтра, 6 июля.

Погода на выходные: в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"6 июля в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптик дал прогноз погоды в Украине на Ивана Купала.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода.УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине#штормовое предупреждение
Читайте также
После мощнейшего землетрясения в Калифорнии зафиксировали еще более 150 подземных толчков (фоторепортаж) После мощнейшего землетрясения в Калифорнии зафиксировали еще более 150 подземных толчков (фоторепортаж)
Погода на выходные: в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта) Погода на выходные: в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Японии в результате мощнейших ливней погибло 2 человека (фото) В Японии в результате мощнейших ливней погибло 2 человека (фото)
Завтра в Киеве пасмурно, температура до +23° Завтра в Киеве пасмурно, температура до +23°
Жара вернется: народный синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета Жара вернется: народный синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета
До конца недели в Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность До конца недели в Украине будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
91 %
757 мм
3.1 м/с
51 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять