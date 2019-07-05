На завтра в южных и восточных областях объявлено штормовое предупреждение
В то же время в большинстве областей сохраняется пожарная опасность.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в южных и восточных областях Украины завтра, 6 июля.
Погода на выходные: в некоторых областях пройдут дожди с грозами, температура до +30° (карта)
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"6 июля в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, синоптик дал прогноз погоды в Украине на Ивана Купала.
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- Донецк+26°... +12°
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