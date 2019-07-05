Синоптик рассказала, какой будет погода на Ивана Купала

В этот день погода будет не очень благоприятна для купаний и празднований.

Синоптик дал прогноз погоды на Ивана Купала / фото УНИАН

В это воскресенье в современной христианской традиции отмечают праздник Иоанна Крестителя или Ивана Купала, который обычно празднуют в ночь на 7 июля.

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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в этот день погода будет не очень благоприятной для купаний и празднований.

"В воскресенье, 7 июля, на Ивана, кратковременные дожди с грозами ожидаются на Западе и Севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной части. На остальной территории будет без осадков. При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно!" - написала синоптик на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, народный синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета.