Жара в Европе отступает
В некоторых городах на северо-западе Франции температура воздуха по сравнению с субботой опустилась на 15 градусов.
После тяжелого периода аномальной для июня жары в часть стран европейского континента начала возвращаться нормальная летняя погода.
Так, в воскресенье в некоторых городах на северо-западе Франции температура воздуха по сравнению с субботой опустилась на 15 градусов, сообщает Euronews. Тем не менее в восточной и южной частях страны жара не отступает. В 32 департаментах столбики термометров показывали более 35 градусов.
От рекордной жары в Европе умерли 8 человек
На юге Франции в департаменте Гар, где накануне был побит абсолютный температурный рекорд, возникла серия природных пожаров. Во власти огня оказались оливковые рощи, фруктовые сады, поля и фермерские хозяйства. Стихия уничтожила более 600 гектаров растительности.
Исключительно высокой в последние дни была температура и в Альпах. Благодаря тёплым воздушным потокам, многие любители парапланеризма смогли отправиться на самую вершину Монблана, где в минувшую пятницу температура воздуха поднялась до 13 градусов, хотя в это время года там должно быть около ноля.
По мнению многих климатологов, в ближайшие годы аномальная жара будет в 2-3 раза более частой из-за изменения климата.
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- 13:58 Жара в Европе отступает