В Киеве сегодня без осадков, температура до +32°
Ночью столбики термометров поднимутся до +20°.
По данным Погода УНИАН, 1 июля в Киеве будет жарко и без осадков. Температура поднимется до +32°.
В Украине ожидают более +30°: синоптики предупредили об опасности пожаров
Погода в Киеве сегодня. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице будет безоблачная, солнечная погода. Температура днем поднимется до +32°, ночью столбики термометров поднимутся до +20°. Ветер юго-западный, 5,5 м/сек.
Солнце в Киеве сегодня взошло в 4:50, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину вернется жара, температура поднимется до +35°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+31°... +19°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+32°... +19°
- Запорожье+30°... +20°
- Ивано-Франковск+33°... +16°
- Киев+32°... +20°
- Кировоград+32°... +19°
- Луганск+29°... +19°
- Луцк+33°... +17°
- Львов+32°... +18°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+35°... +21°
- Полтава+29°... +21°
- Ровно+33°... +16°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+29°... +19°
- Тернополь+31°... +18°
- Харьков+30°... +21°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+33°... +19°
- Черкассы+33°... +19°
- Чернигов+32°... +18°
- Черновцы+34°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:56 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей