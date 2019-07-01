В Киеве сегодня без осадков, температура до +32°

Ночью столбики термометров поднимутся до +20°.

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По данным Погода УНИАН, 1 июля в Киеве будет жарко и без осадков. Температура поднимется до +32°.

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Погода в Киеве сегодня. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице будет безоблачная, солнечная погода. Температура днем поднимется до +32°, ночью столбики термометров поднимутся до +20°. Ветер юго-западный, 5,5 м/сек.

Солнце в Киеве сегодня взошло в 4:50, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину вернется жара, температура поднимется до +35°.

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