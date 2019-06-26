Сегодня в Киеве сохранится жара, температура до +29°

08:30, 26 июня 2019
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Ночью столбики термометров будут показывать до +18°.

Сегодня в Киеве будет жарко / Wikimedia Commons
Сегодня в Киеве будет жарко / Wikimedia Commons

По данным Погода УНИАН, сегодня, 26 июня, в столице Украины без осадков. Температура поднимется до +29°.

На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда

Погода в Киеве на сегодня. В столице переменная облачность. Температура днем поднимется до +29°, ночью столбики термометров будут показывать до +18°. Ветер северный, 2,5 м/сек.

Солнце в Киеве сегодня встало в 4.47, закат - в 21.13.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня сохранится жаркая и сухая погода.

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