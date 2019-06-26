Сегодня в Киеве сохранится жара, температура до +29°
Ночью столбики термометров будут показывать до +18°.
По данным Погода УНИАН, сегодня, 26 июня, в столице Украины без осадков. Температура поднимется до +29°.
На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
Погода в Киеве на сегодня. В столице переменная облачность. Температура днем поднимется до +29°, ночью столбики термометров будут показывать до +18°. Ветер северный, 2,5 м/сек.
Солнце в Киеве сегодня встало в 4.47, закат - в 21.13.
Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня сохранится жаркая и сухая погода.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +17°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+29°... +19°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+30°... +16°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+29°... +16°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+29°... +20°
- Львов+31°... +20°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+28°... +20°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+31°... +18°
- Хмельницкий+29°... +18°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+29°... +18°
- Черновцы+29°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:61 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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