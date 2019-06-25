Завтра в Киеве без осадков, воздух прогреется до +29°

17:00, 25 июня 2019
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Ночью в столице до +18°.

Завтра в столице вновь будет жарко / фото УНИАН
Завтра в столице вновь будет жарко / фото УНИАН

По данным УНИАН Погода, завтра, 26 июня, в столице Украины без осадков. Температура поднимется до +29°.

На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда

Погода в Киеве на завтра. Завтра в Киеве переменная облачность. Температура днем поднимется до +29°, ночью столбики термометров будут показывать до +18°. Ветер восточный, 4,8 м/сек.

Солнце в столице 26 июня взойдет в 4.48, заход - в 21.13.

Как сообщал УНИАН, в Украине завтра сохранится жаркая и сухая погода.

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Теги: #погода в Киеве
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