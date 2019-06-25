Завтра в Киеве без осадков, воздух прогреется до +29°
Ночью в столице до +18°.
По данным УНИАН Погода, завтра, 26 июня, в столице Украины без осадков. Температура поднимется до +29°.
На выходных в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда
Погода в Киеве на завтра. Завтра в Киеве переменная облачность. Температура днем поднимется до +29°, ночью столбики термометров будут показывать до +18°. Ветер восточный, 4,8 м/сек.
Солнце в столице 26 июня взойдет в 4.48, заход - в 21.13.
Как сообщал УНИАН, в Украине завтра сохранится жаркая и сухая погода.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+28°... +16°
- Житомир+28°... +15°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+29°... +17°
- Кировоград+29°... +16°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+34°... +19°
- Одесса+30°... +21°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+28°... +14°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:67 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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