Улучшение ситуации с загрязнением воздуха в Киеве ожидается в конце июня
В столице с 10 июня наблюдается постепенное накопление загрязняющих веществ в воздухе.
Улучшения синоптической ситуации в Киеве из-за загрязнения воздуха ожидается в конце этого месяца.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В результате погодных условий, которые наблюдались в городе Киеве в последнее время (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно возрастает, что свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта", - говорится в сообщении.
При этом, в течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.
Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°.
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