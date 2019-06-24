Улучшение ситуации с загрязнением воздуха в Киеве ожидается в конце июня

10:21, 24 июня 2019
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В столице с 10 июня наблюдается постепенное накопление загрязняющих веществ в воздухе.

Улучшение ситуации с загрязнением воздуха в Киеве ожидается в конце месяца / фото УНИАН
Улучшение ситуации с загрязнением воздуха в Киеве ожидается в конце месяца / фото УНИАН

Улучшения синоптической ситуации в Киеве из-за загрязнения воздуха ожидается в конце этого месяца.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В результате погодных условий, которые наблюдались в городе Киеве в последнее время (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно возрастает, что свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта", - говорится в сообщении.

При этом, в течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.

Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве без осадков, температура до +30°.

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Теги: #Киев#загрязнение воздуха
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