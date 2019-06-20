На Закарпатье из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды в реках

В горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В четверг, 20 июня, на реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в местах выпадения значительных дождей и сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской обасти ожидаются быстротекущие повышения уровней воды на 0,5-1,2 м.

При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

Напомним, в четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.