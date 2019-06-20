На Закарпатье из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды в реках
В горах существует угроза образования локальных селевых потоков.
В четверг, 20 июня, на реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в местах выпадения значительных дождей и сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской обасти ожидаются быстротекущие повышения уровней воды на 0,5-1,2 м.
При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.
Напомним, в четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+29°... +19°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+29°... +20°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+29°... +19°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+32°... +22°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+30°... +17°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+31°... +19°
- Чернигов+31°... +17°
- Черновцы+30°... +18°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:72 %
Давление:746 мм
Ветер: 7.2 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:05:43
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей