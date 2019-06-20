В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

11:44, 20 июня 2019
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Пожарная опасность ожидается до 23 июня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в течение 20-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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