В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается до 23 июня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в течение 20-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в четверг, 20 июня, в западных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.