В Киеве сегодня ожидается солнечная погода, температура до +29°

08:30, 20 июня 2019
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В столице сохраняется жаркая погода.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.

Синоптик рассказала о причинах аномальной жары в Украине

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до +29°, вечером до +20°. Ветер северный, 3,2 м/сек.

Солнце взошло в 4:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня до +33°, местами возможны дожди с грозами.

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Теги: #Киев#погода#жара
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