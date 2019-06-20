В Киеве сегодня ожидается солнечная погода, температура до +29°

В столице сохраняется жаркая погода.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 20 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем до +29°, вечером до +20°. Ветер северный, 3,2 м/сек.

Солнце взошло в 4:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня до +33°, местами возможны дожди с грозами.

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