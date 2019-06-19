Снятое с самолета извержение вулкана вызвало восторг у пользователей сети (видео)

02:17, 19 июня 2019
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В Мексике вулкан Попокатепетль выбрасывает столб пепла в воздух.

Вулкан Попокатепетль в Мексике / фото flickr.com/furphotos
Вулкан Попокатепетль в Мексике / фото flickr.com/furphotos

Пассажир самолета из иллюминатора снял на видео извержение вулкана в Мексике.

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На видео, опубликованном изданием ABC News, действующий вулкан Попокатепетль выбрасывает столб вулканического пепла в воздух на фоне рассвета.

Это природное явление вызвало восторг у пользователей сети. "Это очень пугающе"; "Потрясающая сила природы"; "Какая разрушительная красота", - писали комментаторы.

Как отмечает издание, местных жителей предупредили об извержении и опасности нахождения вблизи вулкана.

Напомним, вулкан Попокатепетль в Мексике в ночь на 19 марта этого года забросал окрестности пеплом после сильного взрыва.

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Теги: #вулкан#Мексика#извержение вулкана#вулкан Попокатепетль
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