Снятое с самолета извержение вулкана вызвало восторг у пользователей сети (видео)
В Мексике вулкан Попокатепетль выбрасывает столб пепла в воздух.
Пассажир самолета из иллюминатора снял на видео извержение вулкана в Мексике.
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На видео, опубликованном изданием ABC News, действующий вулкан Попокатепетль выбрасывает столб вулканического пепла в воздух на фоне рассвета.
Это природное явление вызвало восторг у пользователей сети. "Это очень пугающе"; "Потрясающая сила природы"; "Какая разрушительная красота", - писали комментаторы.
Как отмечает издание, местных жителей предупредили об извержении и опасности нахождения вблизи вулкана.
VOLCANO SUNRISE: An airline passenger captured this majestic footage of Mexico’s Popocatépetl volcano spewing ash miles into the sky.— ABC News (@ABC) June 18, 2019
Officials urged residents to be cautious and avoid the area. https://t.co/bvMehsZT02pic.twitter.com/4u1ZNOlFAa
Напомним, вулкан Попокатепетль в Мексике в ночь на 19 марта этого года забросал окрестности пеплом после сильного взрыва.
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