В Японии произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами

17:29, 18 июня 2019
197
0

Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о риске формирования цунами высотой до одного метра.

Иллюстрация: Kyodo/via REUTERS
Иллюстрация: Kyodo/via REUTERS

Во вторник, 18 июня, в Японии в районе острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,8, есть угроза цунами.

У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Об этом сообщили в Японском метеорологическом агентстве.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Агентство объявило предупреждение о риске формирования цунами высотой до одного метра вдоль северо-западного побережья. Предупреждение выпущено для префектур Ямагата, Ниигата, Исикава и поселка Ното.

Фото: Japan Meteorological Agency
Фото: Japan Meteorological Agency

Как сообщал УНИАН, 11 человек погибли, 122 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#землетрясение#цунами
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +29° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +29°
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
Синоптики предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о подъемах уровней воды на реках Украины
Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек
Синоптики прогнозируют "тропическую" погоду в Украине (видео) Синоптики прогнозируют "тропическую" погоду в Украине (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
Сегодня днем в центральных областях Украины пройдут грозы и дожди, местами град и шквалы Сегодня днем в центральных областях Украины пройдут грозы и дожди, местами град и шквалы

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
82 %
753 мм
5.3 м/с
44 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять