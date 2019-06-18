В Японии произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами
Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о риске формирования цунами высотой до одного метра.
Во вторник, 18 июня, в Японии в районе острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,8, есть угроза цунами.
У берегов Чили произошло мощное землетрясение
Об этом сообщили в Японском метеорологическом агентстве.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
Агентство объявило предупреждение о риске формирования цунами высотой до одного метра вдоль северо-западного побережья. Предупреждение выпущено для префектур Ямагата, Ниигата, Исикава и поселка Ното.
Как сообщал УНИАН, 11 человек погибли, 122 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
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