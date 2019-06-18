В Японии произошло сильное землетрясение, есть угроза цунами

Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о риске формирования цунами высотой до одного метра.

Иллюстрация: Kyodo/via REUTERS

Во вторник, 18 июня, в Японии в районе острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,8, есть угроза цунами.

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Об этом сообщили в Японском метеорологическом агентстве.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Агентство объявило предупреждение о риске формирования цунами высотой до одного метра вдоль северо-западного побережья. Предупреждение выпущено для префектур Ямагата, Ниигата, Исикава и поселка Ното.

Фото: Japan Meteorological Agency

Как сообщал УНИАН, 11 человек погибли, 122 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.