Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Незначительное ослабление жары возможно в северных и западных областях.

На следующей неделе в Украине будет жарко / фото УНИАН

На следующей неделе в Украине будет сохраняться жаркая погода, незначительное понижение температуры воздуха ожидается на севере и западе.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

По ее словам, до конца текущей недели в Украине будет жарко. Максимальная дневная температура воздуха будет достигать во всех областях +30...+35 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 17-24 градусов тепла.

Кратковременные дожди с грозами до конца недели возможны в западных областях, на севере и в центре, кроме Днепропетровской области.

На следующей неделе погода в Украине существенно не изменится. Однако на севере и западе возможно незначительное ослабление жары до 27-32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня +30...+35 градусов.

Кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе. 19-20 июня осадки распространятся на северную часть Украины и на Харьковщину.

В Киеве в течение 13-16 июня будет царить жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 30-33 градусов выше нуля. Со вторника, 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до +27...+29 градусов. В течение 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.