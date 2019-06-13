Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Незначительное ослабление жары возможно в северных и западных областях.
На следующей неделе в Украине будет сохраняться жаркая погода, незначительное понижение температуры воздуха ожидается на севере и западе.
Жаркий июнь установил два температурных рекорда в Киеве
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
По ее словам, до конца текущей недели в Украине будет жарко. Максимальная дневная температура воздуха будет достигать во всех областях +30...+35 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 17-24 градусов тепла.
Кратковременные дожди с грозами до конца недели возможны в западных областях, на севере и в центре, кроме Днепропетровской области.
На следующей неделе погода в Украине существенно не изменится. Однако на севере и западе возможно незначительное ослабление жары до 27-32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня +30...+35 градусов.
Кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе. 19-20 июня осадки распространятся на северную часть Украины и на Харьковщину.
В Киеве в течение 13-16 июня будет царить жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 30-33 градусов выше нуля. Со вторника, 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до +27...+29 градусов. В течение 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Напомним, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.
Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+34°... +17°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+30°... +15°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+31°... +19°
- Луганск+34°... +18°
- Луцк+32°... +18°
- Львов+30°... +18°
- Николаев+31°... +20°
- Одесса+33°... +20°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+30°... +17°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+29°... +16°
- Тернополь+30°... +15°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+32°... +20°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+31°... +17°