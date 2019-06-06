Сильные дожди затопили города по всей Украине (видео)
В Хмельницкой области затопило Каменец-Подольский.
По Украине прошли мощные ливни, которые сопровождались сильным ветром.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)
В Херсонской области после дождя под воду ушла Новая Каховка. Местами уровень воды достигал полуметра, сообщает ТСН.
В Ривне машины вынуждены были переплывать перекресток. И хотя дождь длился недолго, он был настолько обильным, что старая ливневая канализация не выдержала нагрузки.
На юге Одесской области затопило город Подольск - автомобили оказались наполовину в воде. Мощный поток залил дворы частных домов.
Сильный ливень прошел и на Хмельнитчине. Там залило Каменец-Подольский. Больше всего пострадал центральный рынок, поток хлынул в торговые ряды, автомобили, припаркованные рядом, почти полностью оказались под водой. Залило и магазины бытовой техники, владельцы были вынуждены до поздней ночи спасать товар. Сейчас подсчитывают убытки.
Из-за непогоды движение транспорта даже пришлось частично перекрывать. И хотя сейчас проезд восстановлен, здесь до сих пор стоят предупреждающие знаки. Вода с улиц понемногу сходит. Однако синоптики предупреждают, что в ближайшие дни город вновь накроет ливни.
Напомним, в червер, 6 июня, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+23°... +16°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+23°... +16°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+26°... +16°
- Луганск+28°... +17°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+24°... +16°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+27°... +17°
- Чернигов+28°... +17°
- Черновцы+25°... +15°