Сильные дожди затопили города по всей Украине (видео)

В Хмельницкой области затопило Каменец-Подольский.

Сильный дождь затопил Каменец-Подольский / www.facebook.com/sergey.shulyk

По Украине прошли мощные ливни, которые сопровождались сильным ветром.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)

В Херсонской области после дождя под воду ушла Новая Каховка. Местами уровень воды достигал полуметра, сообщает ТСН.

В Ривне машины вынуждены были переплывать перекресток. И хотя дождь длился недолго, он был настолько обильным, что старая ливневая канализация не выдержала нагрузки.

На юге Одесской области затопило город Подольск - автомобили оказались наполовину в воде. Мощный поток залил дворы частных домов.

Сильный ливень прошел и на Хмельнитчине. Там залило Каменец-Подольский. Больше всего пострадал центральный рынок, поток хлынул в торговые ряды, автомобили, припаркованные рядом, почти полностью оказались под водой. Залило и магазины бытовой техники, владельцы были вынуждены до поздней ночи спасать товар. Сейчас подсчитывают убытки.

Из-за непогоды движение транспорта даже пришлось частично перекрывать. И хотя сейчас проезд восстановлен, здесь до сих пор стоят предупреждающие знаки. Вода с улиц понемногу сходит. Однако синоптики предупреждают, что в ближайшие дни город вновь накроет ливни.

Напомним, в червер, 6 июня, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.