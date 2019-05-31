Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в июне
В начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами.
Начало июня 2019 года в Украине будет прохладным и дождливым, однако в середине месяца начнется потепление.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)
Об этом "24 каналу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.
В начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами, возможны шквалы ветра. Со 2 июня начнется похолодание, а дневная температура будет достигать около +17...+20 градусов. Немного холоднее будет на западе: +14...+17 градусов.
Потепление начнется с 6 июня, температура повысится до +22...+26 градусов.
А 14-15 июня уже придет жара до +27...+32 градусов. 16-17 числа Украину накроют сильные ливни с градом, грозами и шквальными порывами ветра.
По прогнозу Горбаня, жара в июне надолго не задержится. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21...+24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.
Напомним, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.
Погода в Украине
- Винница+22°... +15°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+22°... +14°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+20°... +12°
- Киев+25°... +17°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+19°... +11°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+20°... +13°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+25°... +15°
- Черновцы+21°... +15°