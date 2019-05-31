Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в июне

13:57, 31 мая 2019
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В начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами.

В середине июня в Украину придет жара / УНИАН
В середине июня в Украину придет жара / УНИАН

Начало июня 2019 года в Украине будет прохладным и дождливым, однако в середине месяца начнется потепление.

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)

Об этом "24 каналу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

В начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами, возможны шквалы ветра. Со 2 июня начнется похолодание, а дневная температура будет достигать около +17...+20 градусов. Немного холоднее будет на западе: +14...+17 градусов.

Потепление начнется с 6 июня, температура повысится до +22...+26 градусов.

А 14-15 июня уже придет жара до +27...+32 градусов. 16-17 числа Украину накроют сильные ливни с градом, грозами и шквальными порывами ветра.

По прогнозу Горбаня, жара в июне надолго не задержится. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21...+24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

Напомним, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.

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Теги: #погода#жара
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