В сети появились снимки модели с ее бойфрендом.

Супермодель Эмили Ратаковски, которая ранее произвела фурор новогодним образом, была замечена в компании нового мужчины. После ее громкого развода с мужем, модель в поиске того самого.

Уличные фотографы засняли прогулку Ратаковски с новым мужчиной. Как пишет Daily Mail, новым бойфрендом модели стал руководитель отдела кино в известной продюсерской компании A24 Ноа Сакко.

На снимках, которые публикуют поклонники знаменитости, видно, что пара сначала поужинала в ресторане, а затем прогуливалась по улицам Нью-Йорка. Эмили, как всегда, выглядела непревзойденно. На ней был красный топ и юбка с леопардовым принтом. На снимках заметно, что Сакко из-за прохлады отдал Ратаковски свой жакет. Киномагнат и модель попрощались на улице нежным поцелуем в щеку.

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Что известно о личной жизни Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски была в браке с Себастьяном Беаром МакКлардом. У пары родился сын, однако впоследствии их отношения ухудшились. Источники, приближенные к паре, сообщали, что Себастьян постоянно изменял модели.

После громкого развода, Эмили немало раз ходила на свидания. У нее были романы с Гарри Стайлзом и Эриком Андре. Также ей приписывали отношения с экс-бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном.

В дополнение, модель была замечена в компании актера Стефана Бако в Париже. Кроме того, по сети ходили слухи о ее возможном романе с Брэдом Питом.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании в 15 лет.

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