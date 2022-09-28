Брэду Питту после развода с Джоли приписывали большое количество романов.

Голливудскому актеру Брэду Питту и модели Эмили Ратаковски приписывают роман. Инсайдеры сообщают, что вскоре могут всплыть очень интересные подробности об их отношениях.

Об этом информирует Page Six.

Отмечается, что ни Питт, ни Ратаковски на данный момент не находятся в отношениях с другими партнерами. Так, актер до сих пор судится со своей экс-супругой Анджелиной Джоли, а Ратаковски ушла от мужа Себастьяна Бир-Маккларда из-за его многочисленных измен.

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Вероятно, инсайдеры издания видели Питта и Ратаковски вместе, поэтому сделали вывод, что между ними что-то есть, хотя официальных подтверждений от знаменитостей пока не поступало.

Напомним, в начале 2022 года Брэду Питту приписывали роман с соседкой, певицей Люкке. Тогда пару заметили в люксовом итальянском ресторане Mother Wolf в Голливуде, который любят посещать местные знаменитости.

А вот, что касается брака Эмили Ратаковски, то он трещит по швам. Хоть модель пока официально не развелась с супругом, вместе они не живут. Инсайдеры говорят, что Себастьян Бир-Макклард постоянно ей изменял.

"Да, он изменил. Он серийный изменник. Это омерзительно. Он кобель", - сказал инсайдер.

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