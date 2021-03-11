Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила первенца.
Об этом она написала в своем Instagram, поделившись первым нежным фото с малышом.
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«Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни», – отметила Эмили в подписи к фото.
На снимке модель кормит грудью младенца.
Фанаты звезды забросали ее поздравлениями с пожеланиями в комментариях.
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