Мальчик появился на свет 8 марта, его назвали Сильвестром.

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила первенца.

Об этом она написала в своем Instagram, поделившись первым нежным фото с малышом.

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«Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни», – отметила Эмили в подписи к фото.

На снимке модель кормит грудью младенца.

Фанаты звезды забросали ее поздравлениями с пожеланиями в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц