Модель описала инцидент в своей книге.

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски впервые рассказала о пережитом в 15 лет изнасиловании. По ее словам, на нее напал на тот момент 16-летний возлюбленный по имени Оуэн.

Инцидент манекенщица описала в собственной книге "Мое тело", пишет Daily Star.

"Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже секса раньше не было", – написала она.

Издание отмечает, что описанный инцидент – один из многих, о которых сообщала Ратаковски. Она также рассказывала о домогательствах со стороны музыканта Робина Тика и фотографа Джонатана Ледера. Недавно знаменитость объяснила причину многолетнего сокрытия домогательств тем, что не хотела навредить своей карьере.

Книга Ратаковски "Мое тело" вышла в октябре 2021 года. В ней модель в подробностях рассказала о собственных родах.

Эмили Ратаковски: что о ней известно

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски "разнесли" в сети за фото с малышом: фаны шокированыМодель прославилась после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines в 2013 году.

Съёмка топлес в скандальном ролике действительно принесла ей широкую известность. YouTube изначально заблокировал откровенную версию клипа, но позже вернул ее.

После этого Ратаковски стала больше сниматься и участвовать в модных показах.

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Автор: Катерина Шварц