По данным инсайдеров, Ратаковски регулярно изменял муж.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски уже давно не носит обручальное кольцо. Конечно, внимательные поклонники это заметили и начали задавать неудобные вопросы.

Об этом сообщает Page Six с отсылкой на инсайдера из близкого окружения пары.

Резонанс вокруг семейной жизни Ратаковски и ее супруга Себастьяна Бир-Маккларда не утихал. Поэтому в сети начала появляться информация о том, что пара решила развестись.

Так, по данным инсайдера, причиной распада брака стали многочисленные измены Себастьяна.

"Да, он изменил. Он серийный изменник. Это омерзительно. Он кобель", - сказал источник.

Стоит отметить, что пока ни Ратаковски, ни Бир-Макклард не дают официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, 23 февраля 2018 года, после нескольких недель отношений, Ратаковски вышла замуж за актёра и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 8 марта 2021 года у пары родился сын Сильвестер Аполло Бир.

Вас также могут заинтересовать новости: