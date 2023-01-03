У знаменитости даже после рождения ребенка идеальная фигура, ее формами восхищается весь мир.

Модель Эмили Ратаковски показала своей армии подписчиков в Instagram, как она отпраздновала Новый год. Ее образ произвел настоящий фурор в соцсети.

31-летняя модель роскошно выглядит. Для выхода на ночное шумное мероприятие она выбрала серебристое мини-платье, расшитое блестками. Такой наряд очень удачно подчеркнул ее идеальную фигуру - плоский живот и упругие подтянутые ягодицы.

Дополнила она образ босоножками на шпильках и со шнурками. В руках модель держит коктейль и игриво демонстрирует обнаженную спину в платье. На снимках у нее распущенные волосы.

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Что известно об Эмили Ратаковски

Модель родилась в 1991 году в Лондоне в американской семье. Ратаковски известна своими фото топлес, а также ролями в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Пропавшей" Финчера.

Эмили вышла замуж в 2018 году. Ее избранником стал продюсер и актер Себастьян Бир-МакКлард. По данным СМИ, Эмили подала на развод в конце 2022-го года. У супругов в марте 2023-го года родился сын.

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