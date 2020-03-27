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Настя Каменских показала округлые формы в обтягивающем наряде (фото)

15:52, 27 марта 2020
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Настя Каменских опубликовала фото с тренировки / Instagram Настя Каменских

Снимок она разместила в Instagram.

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Певица позировала в обтягивающих лосинах и коротком топе, открывающем живот. 

«После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией. Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение. Тем более, что при разумном подходе, первые результаты не заставят себя ждать. Спасибо вам, мои любимые, что вы со мной», - написала Каменских в обращении к поклонникам.

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Теги: #певица#Настя Каменских