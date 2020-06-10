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Румяные, пышные и сочные беляши: как приготовить вкусное блюдо

09:27, 10 июня 2020
Праздники
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Беляши с мясом - рецепт / фото ua.depositphotos.com

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Готовятся беляши обычно из дрожжевого теста, благодаря чему получаются очень пышными. Начинка в них сочная и невероятно вкусная. Традиционно – это фарш из говядины, из баранины, из свинины или смешанный.

Жарится эта вкуснятина в растительном масле до хрустящей корочки. Рецепт приготовления таких пирожков в целом несложный, хотя займет немного времени.

Беляши с мясом

  • Мука – 2,5 ст.
  • Говяжий фарш – 400 г
  • Вода – 1 ст.
  • Сухие дрожжи – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 250 мл
  • Лук репчатый – 150 г

В глубокую миску налить теплую воду (температура должна быть 30-40°C). Всыпать сахар. Добавить дрожжи и слегка размешать все.

Дрожжам нужно определенное время, чтобы перейти от законсервированного состояния в рабочее. Уже через 10 минут начнется процесс роста дрожжей: на поверхности воды либо появится пена, либо сама вода наполнится пузырьками, как газировка.

Только после этого добавить к воде соль (0,5 чайной ложки) и хорошо размешать. Всыпать муку. Немного размешать муку с водой.

Влить в тесто растительное масло (треть стакана). Важно избежать непосредственного контакта масла с дрожжами.

Замесить тесто. Оно должно отставать от стенок миски и вобрать в себя всю муку. Отставить тесто в сторону на 20 минут. За это время набухнет клейковина и можно будет легко и быстро вымесить тесто до однородного состояния. Затем накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 30 минут. Через полчаса обмять тесто прямо в миске. И оставить еще на полчаса для подъема.

Как приготовить вкусные беляши с мясом / фото ua.depositphotos.com

Готовим начинку. Лук очистить, выложить в чашу блендера и измельчить. Добавить фарш и половину чайной ложки соли. Размешать с помощью блендера. Разделить начинку на 12 равных частей.

Поднявшееся тесто выложить на слегка смазанную маслом стол. Разделить его также на 12 равных частей. Каждую часть скатать в шар и оставить на 10 минут.

Взять шарик теста и расплюснуть его ладонью в небольшую лепешку. Подготовить таким образом 4 или 6 коржей (по количеству беляшей, которые помещаются в сковороду).

Поставить сковороду на средний огонь. Влить растительное масло. Оно должно быть налито слоем не менее 1 см. После того как масло нагреется, убавить огонь до ниже среднего.

В центр каждой лепешки выложить часть фарша. Затем собрать края теста к центру и защипать. Приплюснуть получившийся пирожок (он должен быть круглым и плоским – не более 1,5 см толщиной).

Выложить пирожки в сковороду с маслом, защипом вниз. Жарить беляши сначала с одной стороны, затем перевернуть. Готовые беляши доставать из масла шумовкой. Сначала лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Затем переложить в тарелку и подавать к столу горячими.

Беляши в духовке

  • Фарш свиной – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Перец черный молотый – 0,25 ч. л.
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйца – 1 шт.
  • Белок яичный – 1 шт.
  • Маргарин – 100 г
  • Соль – 2 щепотки
  • Сода – 1 ч. л.
  • Мука – 3 ст.
  • Желток для смазывания беляшей – 1 шт.
  • Масло растительное для смазывания противня – 0,5 ст. л.

Лук мелко нарезать. Смешать лук, фарш, соль, перец до однородного состояния и отложить.

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Приготовить тесто. Для этого смешать яйцо, белок и кефир. Добавить мягкий маргарин, соль и соду. Всыпать муку и замесить мягкое тесто. Разделить его на 15-20 частей. Раскатать каждую часть в кружок, величиной с кофейное блюдце. На середину каждого выложить столовую ложку фарша. Слепить края так, чтобы середина осталась открытой.

Включить духовку. Противень застелить пергаментной бумагой и смазать маслом. Выложить беляши на противень, смазать их оставшимся желтком.

Выпекать беляши в духовке при температуре 180°C до румяной корочки (15-20 минут).

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