Лучшие рецепты салатов на Пасху

Великий пост подходит к концу. На праздничный стол можно приготовить несколько новых вкусных салатов.

Приготовление салатов на Пасху не является традицией, как, например, окрашивание яиц, однако они добавляют богатства и разнообразия праздничному столу. К тому же, после Великого поста принято готовить блюда с мясом. Предлагаем Вам несколько рецептов салатов для Пасхи: с мясом и без.

Читайте такжеМеню на Пасху: идеи блюд на праздничный стол

Салат "Белая береза"

Этот салат нужно выкладывать слоями, каждый слегка промазывать майонезом.

1 слой: мелко нарезанный чернослив

2 слой: шампиньоны обжаренные с луком

3 слой: отварное мясо курицы нарезанное кубиками

4 слой: вареные яйца нарезанные кубиками.

5 слой: свежие огурцы нарезанные соломкой.

Верх салата разровнять, обмазать майонезом и украсить нарезанным черносливом в виде березовой коры. Бока салата (если вы его выкладывали на блюде) можно присыпать мелко нарезанной зеленью.

Салат "Купеческий"

Этот салат также готовится, укладывая продукты слоями, промазывая каждый небольшим количество майонеза.

1 слой: отварную куриную грудку мелко порезать

2 слой: белок от 5 яиц натереть на крупной терке

3 слой: сыр на крупной терке

4 слой: натереть желток на мелкой терке

Слои можно повторить.

Салат на Пасху

кукуруза - 1 банка

грибы консервированные - 1 банка

грудка куриная - 1 шт

оливки - 100г

консервированные ананасы - 250 г

салат - пучок

укроп и петрушка - пучок

майонез

Читайте такжеПасха на карантине: как освятить куличи дома

Грудку отварить и нарезать кусочками. Оливки нарезать колечками. Все ингредиенты смешать, посолить и заправить майонезом

Салат на Пасху "Скоро лето"

Салат выкладывать слоями, каждый промазывать майонезом. Не забывайте слить по вкусу.

1 слой: куриное копченое мясо (нарезать соломкой)

2 слой: корейская морковь

3 слой: отварные яйца

4 слой: мякоть апельсина, нарезанная кубиками

5 слой: твердый сыр на крупной терке

Салат "Гнездо"

Для приготовления этого салата куриные сердечки отварить в подсоленой воде. Лук нарезать тонкой соломкой и обжарить. Отдельно обжарить грибы. Все смешать, посолить, поперчить и заправить майонезом.

Круглую глубокую посуду застелить пищевой пленкой, уложить начинку, перевернуть на плоскую тарелку, снять пленку. Получившуюся "пасочку" обложить вокруг жареной картошкой фри. В углубление в центре положить несколько отварных перепелиных яиц.

Салат на Пасху без мяса

Укладывать слоями, каждый немного смазывать майонезом.

1 слой: лук тонкими полукольцами (ошпарить кипятком)

2 слой: яблоки на терке (сбрызнуть соком лимона, чтоб не потемнели)

3 слой: вареные яйца на терке

4 слой: сыр на терке

По желанию слои повторить.

Салат без мяса на Пасху

300 г картофеля

150 г моркови

200 г свеклы

150 г лука

3-5 маринованных огурцов

200 г яблок

3 яйца

соль

майонез

Отварить картофель, морковь, свеклу и яйца.

На дно тарелки выложить натертый на крупной терке картофель, немного посолить и смазать майонезом. На картофель выложить морковь (тоже на терке), немного смазать майонезом. Сверху лук тонкими полукольцами. На лук выложить огурцы, немного смазать майонезом. Затем натереть на мелкой терке яйца и смазать майонезом. На яйца выложить яблоки (натертые на крупной терке), смазать майонезом. Самый верхний слой - свекла, натертая на крупной терке.

Ингредиенты для салата также можно нарезать кубиком, все смешать и заправить майонезом.