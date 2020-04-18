Лучшие рецепты салатов на Пасху
Приготовление салатов на Пасху не является традицией, как, например, окрашивание яиц, однако они добавляют богатства и разнообразия праздничному столу. К тому же, после Великого поста принято готовить блюда с мясом. Предлагаем Вам несколько рецептов салатов для Пасхи: с мясом и без.
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Салат "Белая береза"
Этот салат нужно выкладывать слоями, каждый слегка промазывать майонезом.
1 слой: мелко нарезанный чернослив
2 слой: шампиньоны обжаренные с луком
3 слой: отварное мясо курицы нарезанное кубиками
4 слой: вареные яйца нарезанные кубиками.
5 слой: свежие огурцы нарезанные соломкой.
Верх салата разровнять, обмазать майонезом и украсить нарезанным черносливом в виде березовой коры. Бока салата (если вы его выкладывали на блюде) можно присыпать мелко нарезанной зеленью.
Салат "Купеческий"
Этот салат также готовится, укладывая продукты слоями, промазывая каждый небольшим количество майонеза.
1 слой: отварную куриную грудку мелко порезать
2 слой: белок от 5 яиц натереть на крупной терке
3 слой: сыр на крупной терке
4 слой: натереть желток на мелкой терке
Слои можно повторить.
Салат на Пасху
- кукуруза - 1 банка
- грибы консервированные - 1 банка
- грудка куриная - 1 шт
- оливки - 100г
- консервированные ананасы - 250 г
- салат - пучок
- укроп и петрушка - пучок
- майонез
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Грудку отварить и нарезать кусочками. Оливки нарезать колечками. Все ингредиенты смешать, посолить и заправить майонезом
Салат на Пасху "Скоро лето"
Салат выкладывать слоями, каждый промазывать майонезом. Не забывайте слить по вкусу.
1 слой: куриное копченое мясо (нарезать соломкой)
2 слой: корейская морковь
3 слой: отварные яйца
4 слой: мякоть апельсина, нарезанная кубиками
5 слой: твердый сыр на крупной терке
Салат "Гнездо"
Для приготовления этого салата куриные сердечки отварить в подсоленой воде. Лук нарезать тонкой соломкой и обжарить. Отдельно обжарить грибы. Все смешать, посолить, поперчить и заправить майонезом.
Круглую глубокую посуду застелить пищевой пленкой, уложить начинку, перевернуть на плоскую тарелку, снять пленку. Получившуюся "пасочку" обложить вокруг жареной картошкой фри. В углубление в центре положить несколько отварных перепелиных яиц.
Салат на Пасху без мяса
Укладывать слоями, каждый немного смазывать майонезом.
1 слой: лук тонкими полукольцами (ошпарить кипятком)
2 слой: яблоки на терке (сбрызнуть соком лимона, чтоб не потемнели)
3 слой: вареные яйца на терке
4 слой: сыр на терке
По желанию слои повторить.
Салат без мяса на Пасху
- 300 г картофеля
- 150 г моркови
- 200 г свеклы
- 150 г лука
- 3-5 маринованных огурцов
- 200 г яблок
- 3 яйца
- соль
- майонез
Отварить картофель, морковь, свеклу и яйца.
На дно тарелки выложить натертый на крупной терке картофель, немного посолить и смазать майонезом. На картофель выложить морковь (тоже на терке), немного смазать майонезом. Сверху лук тонкими полукольцами. На лук выложить огурцы, немного смазать майонезом. Затем натереть на мелкой терке яйца и смазать майонезом. На яйца выложить яблоки (натертые на крупной терке), смазать майонезом. Самый верхний слой - свекла, натертая на крупной терке.
Ингредиенты для салата также можно нарезать кубиком, все смешать и заправить майонезом.