Как получить диплом киберспортсмена. Профессия будущего уже в Украине

Киберспорт сложно назвать новым явлением в мире. Еще в 1997 году в Далласе, США, появилась CPL — профессиональная лига по киберспорту. Она же стала проводить первые турниры по игре Quake. Дальше появились такие игры, как Counter-Strike, Warcraft 3, StarCraft 2, Dota 2, League of Legends. Их популярность позволила проводить более крупные чемпионаты в разных странах. С годами ажиотаж вокруг таких турниров усиливался, суммы призовых росли, а простые геймеры становились киберспортсменами.

Спорт или не спорт?

Киберспорт – назвали спортом именно из-за его соревновательной составляющей. В шахматах ведь тоже никто не бегает с мячом, не прыгает выше всех и не толкает гирю – и, тем не менее, это тоже спорт. Так и с компьютерными играми. Геймеры соревнуются между собой в игре. Кто победил, тот становится чемпионом и получает солидное вознаграждение из призового фонда. И речь не о паре сотен гривен, а о миллионах долларов.

Для нас, людей с постсоветским прошлым и таким же воспитанием, про-геймеры кажутся вдвойне странными. Ну, вот, что они там пялятся в свой монитор, лучше бы делом занялись! А между тем, это больше говорит не о геймерах, а о нас самих. С таким мышлением мы рискуем безнадежно отстать от остального мира. Мира, в котором победители турнира по Dota 2 получают свыше $15 млн призовых, а чемпионы по игре CS:GO выводят свою команду на фондовую биржу Nasdaq, чтобы привлечь $18−22 млн инвестиций.

Как обстоят дела с киберспортом в мире

За ежегодными киберспортивными чемпионатами следят миллионы поклонников, а игроки, в случае победы, становятся звездами. Профессиональные геймеры, постоянно выступающие на The International, Overwatch League или LoL World Championship могут похвастаться солидными суммами на банковских счетах.

Дело в том, что призовые деньги – это только часть заработков киберспортсменов. Каждый профессиональный игрок получает в команде ежемесячную зарплату. И если на заре киберспорта это были $200-400 в месяц, то сейчас топовые игроки могут получать по $20-30 тысяч в месяц.

Чтобы выплачивать такие деньги команды, зачастую, подписывают рекламные контракты. Благодаря своей популярности, у киберспортсменов масса подписчиков в соцсетях, что не может не радовать рекламодателей. Причем некоторые корпорации не просто стремятся продвигать свои товары с помощью профессиональных игроков, а даже создают собственные киберспортивные команды. К примеру, пару лет назад победителями турнира по League of Legends стала южнокорейская команда под названием Samsung Galaxy. Это профессиональные игроки от известной всем корейской компании Samsung, производящей смартфоны и другую электронику.

В целом, Южная Корея – это страна, где киберспорт уже давно вышел на государственный уровень и где принимаются законы, регулирующие действия геймеров. В Южной Корее можно получить вполне себе реальный тюремный срок за использование чит-кодов – программ, которые дают нечестное преимущество в игре. Так, в прошлом году 28-летний житель Южной Кореи получил год тюрьмы и два года испытательного срока за создание читов для игры Overwatch.

Помимо суровых законов для «читеров», Южная Корея прославилась как кузница кадров для киберспортивных команд. Здесь в вузах, в частности в Университете Чунг-Анг, который входит в десятку самых лучших высших учебных заведений Южной Кореи, киберспорт преподают наравне с другими традиционными видами спорта. Кроме того, в стране также есть киберспортивные академии, которые принимают к себе учащихся в возрасте от 12 лет. И за еженедельные трехчасовые занятия юный геймер, а точнее его родители, должны платить по $440.

Благодаря такому подходу, игроки из Южной Кореи показывают отличные результаты на турнирах, а многие европейские и американские команды берут их к себе в состав. Это очень заметно в игре Overwatch. К примеру, в San Francisco Shock – команде, которая представляет город Сан-Франциско, из двенадцати игроков в составе - шестеро корейских легионеров.

Как отмечает завкафедрой инновационных и информационных технологий физического воспитания и спорта Национального университета физического воспитания и спорта Оксана Шинкарук, в других странах также наметился спрос на обучение будущих кибеспортсменов. «Наш университет проводил встречу с сотрудниками Кельнского института, который занимается исследованиями по киберспорту. У них нет образовательной программы, но они ведут научные исследования. А вот в других городах Германии, Польши, Франции и Китая есть различные академии и школы, где ведутся образовательные программы по киберспорту», - говорит она.

В США в последние годы возросло количество репетиторов для геймеров. Еще в прошлом году Wall Steet Journal сообщал о том, что на Bidvine - сайте для фрилансеров - было нанято более 1400 наставников по игре Fortnite. Но самое интересное, что нанимали их родители геймеров. По словам журналистов, женщина по имени Элли Хикс заплатила $50 за четырехчасовой курс по Fortnite для своего сына потому, что ее очень беспокоило, что он не выигрывает. Другая женщина – Ник Меннен - платила $20 за час занятий в надежде, что ее сын выиграет какой-нибудь турнир по Fortnite и вернет инвестиции.

Это еще раз показывает, что киберспорт уже давно вышел за рамки нишевых соревнований для гиков и занял свое место на мировой арене.

Как обстоят дела с киберспортом в Украине

Киберспорт в Украину пришел не вчера. Украинские игроки даже успели попасть в историю киберспорта. Произошло это в 2011 году с появлением игры Dota 2. Первая DotA (Defense of the Ancients) представляла собой популярную пользовательскую модификацию карты для игры Warcraft 3. В 2009 компания Valve приобрела права на эту модификацию, а геймдизайнера, работавшего над ней, назначила руководителем полноценной игры. В 2011 году на игровой выставке Gamescom в Кельне Dota 2 была впервые представлена игрокам. Тогда же состоялся первый в истории игры турнир – The International с призовым фондом в $1,6 млн. А первыми победителями этого турнира стали как раз украинские киберспортсмены из команды Natus Vincere (NAVI), которые заработали $1 млн.

Впоследствии NAVI из команды по Dota 2 выросла в большой киберспортивный клуб с отдельными составами по разным играм. И теперь несколько игроков этой команды входят в сотню богатейших киберспортсменов мира.

Как в Украине стать дипломированным киберспортсменом?

Сейчас в Украине работают сразу три киберспортивные федерации: «Федерация киберспорта Украины», «Украинская федерация электронного спорта» и «Федерация киберфутбола Украины». Эти организации сотрудничают с крупными украинскими и международными компаниями, поддерживают профессионалов, проводят киберспортивные турниры, а также активно ищут и обучают будущих звезд киберспорта.

Одной из форм обучения стало сотрудничество с Национальным университетом физического воспитания и спорта, где в этом году открылась специальность «Киберспорт». «Сегодня мы в направлении киберспорта сотрудничаем с «Федерацией электронного спорта Украины», в частности, с Иваном Данишевским – президентом федерации. Нашу образовательную программу мы составляли, исходя из запросов федерации. Есть запрос на организацию и проведение соревнований, менеджмент команды, подготовку спортсменов – это могут быть как играющие спортсмены, так и преподаватели, которые будут работать в федерации», - отмечает Оксана Шинкарук.

В Национальном университете физического воспитания и спорта специальность «Киберспорт» открыта в магистратуре, то есть первые четыре года нужно будет обучаться традиционным спортивным специальностям, а уже на пятый год поступить в магистратуру по киберспорту. Обучение будет длиться год и четыре месяца или же год и семь месяцев, если магистр предпочтет заочную форму обучения. При этом, поступить на магистратуру смогут студенты из других вузов или вовсе выпускники, желающие получить второе образование. Главное - сдать экзамены. «С 2020 года по всем магистратурам Украины английский язык войдет в ЗНО. Это повсеместно, не только у нас. То есть на магистратуру по специальности «киберспорт» нужно будет сдать иностранный язык и тестовые задания по киберспорту. Они у нас уже разработаны совместно с федерацией. Также после экзаменов мы проведем со студентами собеседование», - говорит Оксана Шинкарук.

Чему научат магистров по киберспорту?

Первое, что нужно понимать: магистров-киберспортсменов не учат правильно играть в конкретную игру. Образовательная программа вуза направлена на подготовку разных специалистов, которые смогут работать в сфере киберспорта. Студентам будут преподавать систему подготовки и соревнований в киберспорте, менеджмент и маркетинг в киберспорте, а также PR и журналистику. С полным перечнем предметов можно ознакомиться на сайте университета. Если говорить просто, то студенты получат знания как проводить турниры, как готовить игроков и разрабатывать эффективные планы тренировок, а также как освещать киберспортивные чемпионаты в СМИ.

Также в университете, параллельно с учебой, устраивают ежегодные чемпионаты. Совместно с «Украинской федерацией электронного спорта» среди студентов разных вузов страны сейчас проходит чемпионат по игре CS:GO - UUOPEN 2019 WINTER CUP с призовым фондом 50 тысяч гривен. Финал турнира состоится 9 декабря в Черкассах. В таких турнирах принимают участие все студенты, разных специальностей.

«Мы выставляли команды на соревнования по CS:GO и Dota 2. И игроки были, в основном, первокурсниками. В целом, набирать студентов на специальность «киберспорт» проще именно с первых курсов. Там больше желающих, потому что они в том возрасте, когда активнее играют в игры. Так что в дальнейшем мы планируем обучать этой специальности с первых курсов. А пока наращиваем материально-техническую базу. Совместно с компанией LG готовим полноценный специализированный класс для проведения занятий. Думаю, что на следующий учебный год у нас все полноценно заработает», - рассказывает Оксана Шинкарук.

По словам заведующей кафедрой, несмотря на очевидный интерес у молодежи к киберспорту, в университет на такую специальность студенты идти все же побаиваются. И в этом году из двенадцати запланированных мест на магистратуру по киберспорту поступило только семь человек.

Проблема восприятия киберспорта в Украине

Есть несколько сложностей, с которыми сталкивается киберспорт в Украине. Первое – это инфраструктура. Есть «Киев Киберспорт Арена» - профессиональная площадка для проведения турниров. Но она недостаточно вместительная для крупных чемпионатов. НСК «Олимпийский» и Дворец «Украина» уже использовались в качестве киберспортивных арен, но, по словам киберспортивного продюсера и продукт менеджера Starladder Андрея Яценко, такие площадки имеют свои нюансы и не совсем соответствуют подобного рода мероприятиям.

Однако, несмотря на трудности, в Украине регулярно проводятся киберспортивные чемпионаты. Намного большая проблема в дефиците кадров: это касается и организаторов турниров, и киберспортсменов.

«Сегодня украинское общество в целом еще не воспринимает киберспорт, как нечто перспективное. Нужно доносить это до людей. И такую специализацию нужно развивать для того, чтобы у нас были свои спортивные команды и свои специалисты», - отмечает Оксана Шинкарук.

По ее словам, в прошлом году с таким непониманием столкнулась Харьковская государственная академия физической культуры, которая открыла набор на специальность «киберспорт» и не смогла набрать полный курс студентов. Проблема была в том, что абитуриенты и их родители еще не до конца понимали, что киберспорт – это перспективная и необходимая на сегодняшний день профессия. «На сегодняшний день родители не понимают, с чем может быть связана профессия студента, который пошел на специальность «Киберспорт». Но нужно осознавать, что мы все живем в информационном обществе. Все инновации сегодня связаны с информационными технологиями. Дальше это будет прогрессировать. Сказать, что сегодня киберспорт никому не нужен – неправильно. Он будет развиваться. Задача родителей увидеть, что это могут быть перспективные профессии. Вполне возможно, что в скором времени они будут пополам с обычными спортивными дисциплинами. Если родители будут осознавать, что киберспортивные дисциплины будут развиваться и занимать свое место, то поймут, что киберспортсмен - перспективная профессия для молодого человека, которому нравятся компьютерные технологии. С одной стороны, он будет заниматься любимым делом, а с другой – сможет принести пользу обществу», - считает Оксана Шинкарук.

Впрочем, куда более мотивирующим может быть финансовая составляющая. Ведь киберспорт может быть очень доходным делом.

