Соответствующий проект решения поддержала комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

В столице хотят демонтировать памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского.

Об этом говорится на Facebook- странице столичной ячейки партии «Европейская солидарность».

Соответствующий проект решения поддержала комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

«Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине – враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу устойчивую позицию в этом вопросе», – заявил депутат Киевсовета Олег Левченко.

Читайте такжеПолиция Харькова устроила обыски по делу о сносе бюста Жукова - активист (видео)По его словам, документ еще должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета, и после принятия «памятный знак, который не имеет ничего общего с реальностью, – демонтируют».

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Автор: Катерина Шварц