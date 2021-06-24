В столице хотят демонтировать памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского.
Об этом говорится на Facebook- странице столичной ячейки партии «Европейская солидарность».
Соответствующий проект решения поддержала комиссия Киевсовета по вопросам собственности.
«Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине – враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу устойчивую позицию в этом вопросе», – заявил депутат Киевсовета Олег Левченко.
Читайте такжеПолиция Харькова устроила обыски по делу о сносе бюста Жукова - активист (видео)По его словам, документ еще должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета, и после принятия «памятный знак, который не имеет ничего общего с реальностью, – демонтируют».
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