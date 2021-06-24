Киевский городской совет по инициативе КГГА поддержал проект изменений в городскую целевую программу "Турбота. Назустріч киянам", которые касаются расширения спектра социальных услуг в Киеве.

Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый. Решение поддержали 67 депутатов.

"Я благодарю депутатов за поддержку предложенного Департаментом социальной политики проекта изменений в городскую целевую программу "Турбота. Назустріч киянам". Эти изменения дают возможность городу расширить спектр социальных услуг и охватить большее количество лиц, которые в них нуждаются. В частности, мы введем в Киеве новые социальные услуги: паллиативного ухода для паллиативных больных и социально-психологической реабилитации для киевлян-участников АТО. Также будет продлен срок действия удостоверений, которые дают право льготного проезда в городском пассажирском транспорте столицы", – отметил Руслан Светлый.

Речь идет об обеспечении социальной защиты отдельных категорий населения, в частности, киевлян-участников АТО, которые нуждаются в введении услуги социально-психологической реабилитации лицам с зависимостью от наркотических и психотропных веществ, а также об обеспечении социальной услуги паллиативного ухода для лиц пожилого возраста, инвалидов, больных из числа лиц трудоспособного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Кроме того, это решение дает возможность продлить право льготного проезда учащимся общеобразовательных школ и другим льготным категориям киевлян на основании соответствующего удостоверения до 31 декабря 2021 года (в связи с продлением срока введения в действие автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности).

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Автор: Иван Бойко