Представители профильных департаментов Киевской городской государственной администрации, Днепровской райгосадминистрации, КП "Киевблагоустройство" и депутаты Киевского городского совета приняли участие в выездном рабочем совещании по строительству на улице Никольско-Слободская и развития парковой зоны вокруг.

Совещание состоялось 9 августа возле земельного участка, который находится в частной собственности ООО "Новая Слободка" по адресу ул. Никольско-Слободская 7-9.

Первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Михаил Будилов подтвердил, что застройщик подал все необходимые документы для проведения строительства на участке, который находится в ее частной собственности.

"По поводу карточки на нарушение благоустройства. Действительно департамент выдавал такую карточку по участку, находящемуся в частной собственности, поскольку были предоставлены соответствующие документы от ДАБИ, градостроительные условия и ограничения и государственный акт на частную собственность. Законных оснований, чтобы ее не выдать мы не имели", - сообщил он.

Вместе с тем он попросил представителей ООО "Новая Слободка" предоставить проект и прочую документацию, которая подтверждает законность строительства, чтобы с ней могли ознакомиться, как профильные департаменты КГГА, так и община. Он также предложил провести дополнительное обследование участков, граничащих с собственностью компании.

Владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук выразил готовность оказать всю необходимую информацию и документы: "Мы не переживаем за это, ибо знаем, что вся информация, которую мы предоставляем, абсолютно соответствует действительности, является честной и правдивой".

Во время совещания свои опасения высказали и местные жители. В частности их интересовало финансовое состояние компании: "Не может ли это быть второй "Элита-центр"? Потому что компания банкрот имеет задолженность по налогам?"

Александр Стельмащук отметил, что налоговой задолженности компания не имеет. Вместе с тем он подтвердил, что компания несет финансовые убытки, поскольку строительство уже не первый год заблокировано. Он также отметил, что в ООО "Новая Слободка" есть необходимый финансовый ресурс для завершения строительства.

По результатам встречи было решено составить протокол, в котором будут зафиксированы ключевые вопросы от громады, а также направить соответствующие обращения профильным департаментам КГГА. ООО "Новая Слободка" обязалось обнародовать все необходимые документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и право на проведение строительных работ.

"Наконец состоялся более-менее конструктивный диалог благодаря тому, что здесь присутствовали и представители власти. Поэтому удалось обсудить и озвучить позиции. Мы не пришли к какому-то согласию, но это был конструктивный обмен мнениями", - отметил Александр Стельмащук по итогам встречи.

Он добавил, что все больше жителей Никольской Слободки на встречах и через обратную связь начинают задавать предметные вопросы относительно планов компании по развитию территории. Владелец ООО "Новая Слободка" выразил надежду, что в перспективе по результатам обсуждений между компанией и местным обществом будет заключен меморандум с подробным распределением бюджета и размере 50 млн гривен, которые компания готова инвестировать в развитие района.

Автор: Иван Бойко