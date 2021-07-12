Неравнодушных горожан призывают присоединиться к дежурству у здания.

В Киеве активистам удалось приостановить демонтаж модернистского здания "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов, 49, заблокировав работу тяжелой техники.

Об этом сообщается на странице общественного движения "Сохранить Цветы Украины" в Facebook.

"Сейчас статус такой: работы по демонтажу временно остановлены, потому что местные жители их блокируют; учитывая опыт общения с застройщиком, мы понимаем, что как только разойдемся – работы начнут снова", - отмечается в сообщении.

Неравнодушных горожан призывают присоединиться к дежурству у здания.

"Имеем информацию о нескольких судебных исках, которые сейчас подаются против застройщика. Они имеют потенциал заблокировать демонтаж на постоянной основе, но только через несколько дней", - пояснили в движении.

"Цветы Украины" - снос

Утром защитники здания разместили видео, на котором тяжелая техника разрушает стену атриума здания.

"Цветы Украины" уничтожают. Нам нужна ваша помощь прямо сейчас», - обратились активисты к жителям города.

В июне на странице движения появилось сообщение, что из здания начали демонтировать окна, декоративную отделку, витражи, а вокруг нее устанавливать строительный забор. Но при этом обязательного при проведении строительных работ информационного стенда о запланированных работах на объекте не было размещено. Затем активисты заявили, что застройщик срезал 30-летний виноград, который обвивал здание.

В то же время активисты выяснили, что владельцы здания намерены осуществить "реконструкцию с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом".

Защитники отмечают, что дом «Цветы Украины» - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма на улице Сечевых Стрельцов, построенный в 1983-85 гг. В 1986 году проект получил награду Союза архитекторов в качестве одного из лучших архитектурных произведений года, но не имеет охранного статуса.

По информации партнера проекта реконструкции здания на Сечевых Стрельцов, 49, Алексея Пышного, заказчиком проекта является иностранный инвестор.

«Никаких высоток, жилых зданий в 20 этажей на этом месте не проектируется и не будет... Верхняя отметка последнего эксплуатируемого этажа — 27 метров, то есть 8 этажей над уровнем земли и один вниз. Мы внимательно изучили конструктивные особенности здания и приняли решение максимально сохранить некоторые его части, такие как входная группа со стороны ул. Сечевых Стрельцов", - заявили у инвестора.

Архитектор, вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Украины и член правления Национального союза архитекторов Украины Григорий Духовичный на минувшей неделе представил на пресс-конференции свое архитектурное решение по реконструкции здания.

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Автор: Инна Андалицкая