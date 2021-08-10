Она поцарапала руку работнику Муниципальной Охраны.

В киевском парке пьяная женщина преследовала несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщается на странице Муниципальной охраны в Facebook.

Инцидент произошел в парке Партизанской славы. Прохожий сообщил охранникам, что его преследуют.

"Нетрезвая женщина хотела "полюбить" несовершеннолетнего в парке Партизанской Славы. С сообщением о странном поведении женщины обратился прохожий. Барышня преследовала парнишку", - говорится в сообщении.

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Женщина лишь расцарапала руку работнику Муниципальной Охраны.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Женщину передали врачам.

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Автор: Людмила Жерновская