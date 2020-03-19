В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина – "Центр защиты киевлян"

Юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.

О начале работы горячей линии в видео-обращении сообщил председатель общественной организации «Центр защиты киевлян» Виталий Нестор.

«В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации», - сообщил он.

По бесплатному номеру 0-800-30-20-19 киевлян просят сообщать о ситуации, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

Отдельно Виталий Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим на случай ухудшения ситуации.

По словам председателя «Центра защиты киевлян», на основе сообщений на горячую линию будут готовить и предлагать решения для городской власти. В экстренных случаях - объединяться в волонтерские группы и решать эти вопросы самостоятельно.

При необходимости, юристы организации готовы предоставить бесплатную юридическую консультацию.

Напомним, что по состоянию на сегодня в Украине подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них – два в городе Киеве.