Кабмин одобрил выделение 2,3 миллиардов гривень Фонду соцстрахования

Постановление о выделении средств было принято без обсуждения.

Кабинет министров Украины в ходе заседания принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Как передает корреспондент УНИАН, постановление было принято без обсуждения.

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Как сообщается в пояснительной записке к постановлению, из этой суммы 471,1 млн грн на безвозвратной основе выделяются для выплаты материального обеспечения и страховых выплат (кроме пособия по беременности и родам), в том числе одноразовой помощи членам семей медицинских работников и других работников учреждений здравоохранения, умерших от коронавируса. Также 1,808 млрд грн выделяются на возвратной основе (предоставление кредитов) для выплаты материального обеспечения.

Как сообщал УНИАН, Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.