В Фонде отметили, что повышенные выплаты за март пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также члены их семей получат в апреле.

Ежемесячные страховые выплаты для пострадавших на производстве и их семей, финансируемых Фондом социального страхования, вырастут на 11%.

Читайте такжеОплата больничных за период отстранения от работы не осуществляется - Фонд соцстрахованияОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, проведение перерасчета указанных страховых выплат Кабинет Министров утвердил на заседании сегодня. Принятый проект постановления Минсоцполитики разработало во исполнение закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

"Размер ежемесячных страховых выплат будет пересчитан на коэффициент 1,11 с 1 марта 2021 года для 200 тыс. человек", - сообщили в ФСС.

В Фонде отметили, что повышенные выплаты за март пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также члены их семей получат в апреле, поскольку финансирование таких выплат осуществляются Фондом в следующем месяце за предыдущий.

"Ранее средства для проведения указанного перерасчета были заложены в проект бюджета Фонда, одобренного правлением ФСС", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая