МТСБУ: страховщики стали быстрее урегулировать требования и улучшили качество работы

По результатам IV квартала 2019 года страховщики стали быстрее урегулировать требования и улучшили качество работы.

По показателям деятельности страховых компаний-членов МТСБУ по результатам IV квартала 2019 года страховщики стали быстрее регулировать на требования и улучшили качество работы.

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Как говорится в сообщении на сайте МТСБУ, за этот период страховщики ОСАГО заключили свыше 1,9 млн договоров, общая сумма страховых платежей по которым составила почти 1,4 млрд грн. Урегулировано почти 38,8 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым выплачено страховых возмещений на общую сумму почти 705,2 млн грн.

По количеству заключенных договоров и сумме премий по договорам ОСАГО лидерские позиции занимают НАСК «ОРАНТА», СГ «ТАС» и СК «УПСК», по сумме выплат СГ «ТАС», НАСК «ОРАНТА» и СК «Ю.Эс.Ай.».

Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, составил 70 дней (для требований, урегулированных в срок до 365 дней), существенно сократившись (на 7 дней) в сравнении с III кварталом 2019 года. В рамках системы прямого урегулирования убытков средний срок получения выплаты составляет 47 дней, уменьшившись на 12 дней. В общем, в течение 2019 года этот показатель ежеквартально снижался. Доля обращений за возмещением, которые урегулированы в срок до 60 дней, составила почти 62,7%, до 90 дней – 75,1%, до 120 дней -81,7%.

МТСБУ в течение IV квартала 2019 года получило 353 жалобы от потерпевших и страхователей на действия страховых компаний, что на 47 жалоб меньше, чем в III квартале. Уровень жалоб демонстрирует стабильный тренд к уменьшению: по итогам III квартала 2019 года он составлял 1,21%, тогда как в IV квартале снизился до 0,93%.

Согласно графическому информеру «светофор», за IV квартал 2019 года, 24 страховщика получили наивысшую («зеленую») оценку по всем трем показателям, как и в предыдущем квартале. Ни одна страховая компания не получила «красного света» по показателю «Общая оценка деятельности страховщика», четыре страховщика имеют по этому показателю «желтый» цвет светофора.

Только 4 страховщики (на один меньше, чем в III квартале 2019 года) получили неудовлетворительную оценку по показателю «Качество урегулирования убытков», столько же – по показателю «Уровень жалоб от потерпевших и страхователей» (в обоих случаях количество неудовлетворительных оценок на одну меньше, чем в III квартале 2019 года).

Как отметил гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко, итоги работы страховщиков в IV квартале прошлого года положительные. "Мы наблюдаем всестороннее улучшение показателей, характеризующих качество урегулирования и сервиса страховых компаний: скатывание сроков урегулирования, уменьшение количества и уровня жалоб. Сейчас, в кризисный период, связанный с эпидемией коронавируса COVID-19, важно дать потребителям страховых услуг понимание, что они имеют основания для доверия страховщикам ОСАГО. Страховые компании приложат усилия, чтобы своевременно выполнить обязательства перед пострадавшими, не подвергая их опасности для здоровья", - сказал Шевченко.