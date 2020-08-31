На фоне уменьшения общей деловой активности в связи с карантинными мероприятиями «Страховая компания ИНГО» на 2,3% увеличила объем заработанных премий во втором квартале 2020 года.

По итогам 2 квартала 2020 АО «Страховая компания «ИНГО» собрала более 766 млн грн. страховых премий, что на 2,3% превышает показатели по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Структура сборов:

Транспортное страхование - более 341 млн грн.

Личное страхование - более 237 млн ​​грн.

Комплексное страхование (имущество и ответственность) - более 155 млн грн

Специальные линии - почти 30 млн грн.

Другие виды - более 2,7 млн грн.

Среди прочего стоит отметить, что высокая динамика ежегодного роста спроса на медицинское страхование сохраняется. Текущая ситуация с COVID-19 только усилила значимость защиты здоровья, поэтому страховые премии и выплаты ДМС стабильно увеличиваются даже в условиях «карантинной» экономики. Ежемесячно объем продаж растет на 20-25% по отношению к предыдущим месяцам, а по сравнению с прошлым годом - до 40%.

Сокращение спроса в корпоративном сегменте автострахования началось в конце марта и вышло на пик в апреле 2020 (-45% по сравнению с аналогичным периодом 2019). Но уже в мае и июне сработал отложенный спрос и показатели по КАСКО восстановились до уровня 2019 года. В сегменте ОСАГО сокращения бизнеса не произошло.

Учитывая введение карантинных мероприятий и ограничение пересечения границ, существенно упали продажи договоров страхования «Зеленая карта» и страхование выезжающих за рубеж.

Из-за изменений законодательства в альтернативной энергетике существенно уменьшились объемы строительства новых объектов СЭС и ВЭС. Фактически остановилось развитие отрасли, которая ранее выступала драйвером роста в имущественном страховании в 2019 году. В то же время происходит заметный рост инфраструктурного строительства (дороги, мосты).

По своим обязательствам перед клиентами за 6 месяцев 2020 года «Страховая компания «ИНГО» выплатила более 340 млн грн. (+ 9,4%) и урегулировала более 179 тыс страховых событий. Относительно невысокая динамика выплат объясняется уменьшением количества страховых случаев в марте-апреле. В течение первого месяца карантина в апреле наблюдалась самая низкая за последние 10 лет частота наступления страховых событий в автостраховании (КАСКО, ОСАГО). Сформированные страховые резервы на 30.06.2020 составляли более 1 096 736 тыс грн.

Компания придерживается нормативов и критериев ликвидности, достаточности капитала, качества активов и рискованности операций. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.06.2020 г. составляет 695 681 тыс. грн. Сумма превышения чистых активов над размером уставного капитала составляет 390 138 тыс. грн. и соответствует требованиям законодательства. Фактический запас платежеспособности составляет 652 964 тыс. грн., что превышает нормативный на 403 603 тыс. грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН