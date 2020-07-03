Страховая компания ИНГО будет покрывать риск заболевания COVID-19 в туристических полисах
Украинская страховая компания «ИНГО» обновила правила страхования выезжающих за рубеж относительно страхового покрытия заболеваний, вызванных COVID-19, согласно которым диагностика и лечение коронавируса будет покрываться страховым полисом по аналогии с другими вирусами и не будет подпадать под исключения пандемического характера.
Как сообщили в компании, первичные диагностические меры и тестирование на COVID-19 за рубежом будут возмещаться страховой компанией в случае получения положительного результата. Кроме того, страховая компания компенсирует затраты на вынужденную обсервацию в стране пребывания, если это не предусмотрено местным законодательством.
Отмечается, что во время длительного пребывания на стационарном лечении компания будет покрывать медицинские расходы застрахованного лица в объеме до 5 тыс. долл./евро в течение 7-15 суток после окончания действия договора. Также под покрытие подпадают финансовые риски, связанные с вынужденным отказом от поездки или ее переносом. По опции установлена страховая сумма в пределах 100 тыс. грн.
В «ИНГО» подчеркнули, что нововведения не повлияют на стоимость страхового полиса.
«Таким образом, мы пытаемся поддержать украинских туристов и сделать путешествия финансово безопасными. Компания приняла решение не изменять стоимость страхования, чтобы медицинская помощь за рубежом была доступна для украинцев даже в условиях пандемии», - цитирует пресс-служба заместителя главы правления компании Виктора Шевченко.
В компании сообщили, что новые правила страхования выезжающих за рубеж вступают в силу и распространяются на договоры страхования с 6 июля 2020 года.
Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.
Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.
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