Страховая компания "ИНГО" вошла в ТОП-10 страховщиков по объемам страховых выплат по ОСАГО

"ИНГО" заняла девятое место в рейтинге, осуществив за указанный период 1542 выплаты по ОСАГО, сумма страхового возмещения составила 29,1 млн грн.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) обнародовало рейтинг страховых компаний по итогам их деятельности за январь-март 2020 года в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), в котором, в частности, украинская страховая компания "ИНГО" вошла в десятку страховщиков по сумме страховых выплат, выплаченных в рамках ОСАГО.

Об этом сказано на сайте Моторного бюро.

В частности, страховая компания "ИНГО" заняла девятое место в рейтинге, осуществив за указанный период 1542 выплаты по ОСАГО, сумма страхового возмещения составила 29,1 млн грн.

Согласно сообщению, страховщики ОСАГО продолжают добросовестно выполнять обязательства перед пострадавшими в ДТП.

Отмечается, что средний срок урегулирования страховых требований за причиненный имуществу вред составил 69 дней, сократившись на один день по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Тогда как в рамках системы прямого урегулирования убытков средний срок получения выплаты значительно ускорился на 6 дней - до 41 дня.

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"В общем, сокращение сроков урегулирования как по системе прямого урегулирования убытков, так и в рамках обычной системы является стабильной тенденцией: если сравнивать текущий показатель с соответствующим периодом прошлого года (первый квартал 2019 года), то наблюдается существенное улучшение показателей: на 21 день (прямое урегулирование убытков) и 7 дней соответственно", - подчеркнули в пресс-службе.

Также отмечается, что стабильными остаются показатели доли обращений за возмещением, которые урегулированы в срок до 60, 90 и 120 дней: колебания по сравнению с предыдущим кварталом составляют десятые доли процентного пункта.

В частности, в срок до 60 дней урегулировано 62,4% требований клиентов, до 90 дней - 75,2%, до 120 дней -82,9%.

Как сообщал УНИАН, украинская страховая компания "ИНГО" заняла первое место по результатам работы в корпоративном сегменте за прошлый год в номинации «Корпоративный партнер» финансового рейтинга журнала «Бизнес».

Страховая компания «ИНГО» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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