Страховая компания "ИНГО" вошла в ТОП-10 страховщиков по объемам страховых выплат по ОСАГО
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) обнародовало рейтинг страховых компаний по итогам их деятельности за январь-март 2020 года в сегменте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), в котором, в частности, украинская страховая компания "ИНГО" вошла в десятку страховщиков по сумме страховых выплат, выплаченных в рамках ОСАГО.
Об этом сказано на сайте Моторного бюро.
В частности, страховая компания "ИНГО" заняла девятое место в рейтинге, осуществив за указанный период 1542 выплаты по ОСАГО, сумма страхового возмещения составила 29,1 млн грн.
Согласно сообщению, страховщики ОСАГО продолжают добросовестно выполнять обязательства перед пострадавшими в ДТП.
Отмечается, что средний срок урегулирования страховых требований за причиненный имуществу вред составил 69 дней, сократившись на один день по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Тогда как в рамках системы прямого урегулирования убытков средний срок получения выплаты значительно ускорился на 6 дней - до 41 дня.
Читайте такжеСтраховая компания "ИНГО" заняла первое место по результатам работы в корпоративном сегменте в 2019 году
"В общем, сокращение сроков урегулирования как по системе прямого урегулирования убытков, так и в рамках обычной системы является стабильной тенденцией: если сравнивать текущий показатель с соответствующим периодом прошлого года (первый квартал 2019 года), то наблюдается существенное улучшение показателей: на 21 день (прямое урегулирование убытков) и 7 дней соответственно", - подчеркнули в пресс-службе.
Также отмечается, что стабильными остаются показатели доли обращений за возмещением, которые урегулированы в срок до 60, 90 и 120 дней: колебания по сравнению с предыдущим кварталом составляют десятые доли процентного пункта.
В частности, в срок до 60 дней урегулировано 62,4% требований клиентов, до 90 дней - 75,2%, до 120 дней -82,9%.
Как сообщал УНИАН, украинская страховая компания "ИНГО" заняла первое место по результатам работы в корпоративном сегменте за прошлый год в номинации «Корпоративный партнер» финансового рейтинга журнала «Бизнес».
Страховая компания «ИНГО» имеет 25-летний опыт работы на рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.
Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram