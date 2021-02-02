Страхование покрывает расходы в случае отмены поездки из-за заболевания COVID-19 и медицинские расходы во время поездки за границу.

Венгерский лоукост авиаперевозчик Wizz Air будет предлагать пассажирам страховое покрытие COVID-19, которое будет входить в пакет страхования путешествия.

Читайте такжеКатастрофа Boeing в Индонезии: стало известно, какую компенсацию получат родственники погибшихУслуга будет доступна на сайте авиакомпании благодаря ее партнерству со страховщиком Chubb - крупнейшей публичной страховой компанией, работающей в 54 странах.

Страхование покрывает расходы в случае отмены поездки из-за заболевания COVID-19 и медицинские расходы во время поездки за границу, а также в случае отмены путешествия в связи с заражением вирусом COVID-19 до отлета. Полис также покрывает стоимость утерянного, украденного или поврежденного багажа, опоздание на рейс. К страхованию путешествий применяются соответствующие правила, условия и исключения, передает Фориншурер.

Дополнительно Wizz Air предлагает автономное покрытие отмены путешествия в определенных странах. Эту услугу, а также страхование путешествия можно приобрести при бронировании рейса на вебсайте Wizz Air или в мобильном приложении авиакомпании.

Другие новости страхования

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН