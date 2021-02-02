Венгерский лоукост авиаперевозчик Wizz Air будет предлагать пассажирам страховое покрытие COVID-19, которое будет входить в пакет страхования путешествия.
Читайте такжеКатастрофа Boeing в Индонезии: стало известно, какую компенсацию получат родственники погибшихУслуга будет доступна на сайте авиакомпании благодаря ее партнерству со страховщиком Chubb - крупнейшей публичной страховой компанией, работающей в 54 странах.
Страхование покрывает расходы в случае отмены поездки из-за заболевания COVID-19 и медицинские расходы во время поездки за границу, а также в случае отмены путешествия в связи с заражением вирусом COVID-19 до отлета. Полис также покрывает стоимость утерянного, украденного или поврежденного багажа, опоздание на рейс. К страхованию путешествий применяются соответствующие правила, условия и исключения, передает Фориншурер.
Дополнительно Wizz Air предлагает автономное покрытие отмены путешествия в определенных странах. Эту услугу, а также страхование путешествия можно приобрести при бронировании рейса на вебсайте Wizz Air или в мобильном приложении авиакомпании.
Другие новости страхования
- Сбитие украинского самолета в Иране: в МАУ рассказали о судьбе страховых выплат семьям погибших
- Украинский туроператор Join UP! ввел дополнительное страхование финансовых потерь из-за коронавируса
- Авиаиндустрия потеряет 314 миллиардов долларов прибыли из-за пандемии – прогноз IATA
- Авиакомпания будет выплачивать страховку пассажирам, которые заразились COVID-19 в полете
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram