Страховые компании Бейрута могут отказаться покрывать миллиардные убытки из-за взрыва в порту
Убытки страховых компаний от недавнего взрыва в порту Бейрута, оцениваются Ассоциацией страховых компаний Ливана (ACAL) в сумму около $3 млрд.
Об этом сообщает Forinsurer.
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ACAL оценивает общие убытки от взрыва в пределах от $5 до $10 млрд., при этом ожидается, что страховая и перестраховочная защита покроет около 30%, или до $3 млрд. от этой суммы.
Как пишет издание, страховой брокер Гай Карпентер подсчитал, что страховой счет за комбинированные потери корпуса, груза и портовых сооружений в результате этого события должен быть в пределах $250 миллионов.
В то ж время президент ACAL Эли Тарабай заявил, что воздействие взрыва на сектор морского страхования минимально по сравнению с повреждениями имущества. По его словам морские убытки, застрахованные компаниями, составят около $200 миллионов.
Был ли взрыв случайным
Тарабай отметил, что для страховых компаний имеет огромное значение, был ли взрыв случайным или преднамеренным.
«Если, например, страховой полис исключает несчастные случаи, связанные с бомбами, химическими веществами, опасными материалами, военными действиями или террористическими актами, компании не будут покрывать расходы на материальный ущерб», - сказал Тарабай.
Страховые могут отказаться покрывать убытки
«Если в порту хранился легковоспламеняющийся материал, то страховые компании не будут покрывать убытки, если этого предмета не было в первоначальном страховом полисе. Страховые компании обычно полностью соблюдают полисы с физическими лицами и компаниями», - сказал Тарабай.
Помимо покрытия самого порта, все судоходные компании и торговцы имеют страховую защиту на все грузовые суда и импортные товары, которые используют порт.
Особенность страховых полисов
«Страховые компании не обязаны покрывать материальный ущерб, если в полисах не упоминаются опасные материалы или бомбы. В страховых полисах есть три исключения: радиоактивные материалы, биологические материалы и оружие», - продолжил Тарабай.
Компенсации может не быть вообще
Кроме того, если будет установлено, что взрыв был вызван опасным материалом или военными действиями, то фирмы и домохозяйства за пределами зоны порта не будут иметь права на компенсацию.
Застрахованные убытки от этого события на сумму около $3 миллиардов считаются аналогичными потерям, понесенным в результате повреждений, вызванных взрывами в порту Тяньцзинь, Китай, в 2015 году. Взрывы в порту Тяньцзинь были крупнейшими страховыми и перестраховочными потерями, связанными с техногенной катастрофой в 2015 году, когда потери отрасли составили от $2,5 до $3,5 млрд.
Что произошло в Бейруте
- 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
- По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая хранилась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности. В результате взрыва разрушен сам порт, а также значительная часть города.
- Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия. Известно о 220 погибших и 6 тысячах травмированных. Среди жертв взрыва есть и украинец.
- 8 августа около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в Бейруте. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после происшествия.
- 13 августа президент Ливана Мишель Аун заявил, что взрыв в Бейруте нанес ущерб на $15 миллиардов.
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