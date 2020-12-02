В Украине после смерти медика от COVID-19 родным полагается компенсация / фото REUTERS
Семье семейного врача из Волынской области, который умер от COVID-19, перечислили одноразовую помощь по общеобязательному государственному социальному страхованию в размере 219 тысяч 700 гривень.
Читайте такжеВ Черкассах семье врача-хирурга, который умер вот COVID-19, отказывают в компенсации (видео)Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).
«Средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные выплаты сейчас получили 23 семьи врачей.
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