Подобные выплаты получили 23 семьи врачей.

Семье семейного врача из Волынской области, который умер от COVID-19, перечислили одноразовую помощь по общеобязательному государственному социальному страхованию в размере 219 тысяч 700 гривень.

Читайте такжеВ Черкассах семье врача-хирурга, который умер вот COVID-19, отказывают в компенсации (видео)Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

«Средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные выплаты сейчас получили 23 семьи врачей.

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Автор: Катерина Шварц