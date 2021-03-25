По итогам 2020 АО «Страховая компания «ИНГО» собрала более 1,6 млрд грн страховых премий, что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Общую положительную динамику в первую очередь обеспечил существенный рост премий в личных видах страхования и специальных линиях. Финансовый результат компании составил 164 млн грн.

Объем премий от юридических лиц - 1162 млн грн

Объем премий от физических лиц - 483 млн грн

Выплаченные убытки - 768 млн грн

Страховые резервы – 1 127 млн грн

Высоколиквидные активы – 1 726 млн грн

Чистый доход - 92 млн грн

Уплаченные налоги в бюджеты всех уровней - 133 млн грн

«В составе DCH «ИНГО» имеет все возможности для динамичного развития, в том числе и благодаря синергии с другими активами группы», - отметил президент и основатель группы DCH Александр Ярославский. - «Об этом свидетельствуют как достигнутые показатели, так и проекты внедрения инновационных технологий, находящихся на разных стадиях - от разработки до практического внедрения».

Читайте такжеСтрахование в строительстве покрывает широкий перечень рисков - страховая компания "ИНГО"Председатель правления АО «СК ИНГО» Игорь Гордиенко отмечает, что компания планирует придерживаться трансформационной стратегии, направленной на развитие передовой аналитики, создание новой ряда продуктов и сервисов, каналов дистрибуции, а также развитие и обучение персонала.

«В прошлом году, несмотря на высокую «турбулентность» внешней среды, в компании продолжалась реализация проектов по повышению операционной эффективности и созданию инновационной среды», - сказал г-н Гордиенко. - «В 2020 году мы получили сверхплановые финансовые результаты, реализовали серию бизнес- и ИТ-проектов».

В течение года изменения также произошли и в поведении потребителей страховых услуг. Соответственно меняются подходы к отдельным страховых продуктов и самые продукты.

В медицине увеличивается спрос на получение услуг дистанционно, количество визитов в клиники сократилось. Уровень потребления лекарств также уменьшился. Текущая ситуация с COVID-19 только усилила значимость защиты здоровья, поэтому страховые премии и выплаты ДМС стабильно увеличиваются. Объем премий по сравнению с прошлым годом повысился на 33,7%. Страховая медицина все еще остается корпоративным направлением, однако складывается все больше предпосылок для смещения существенной ее доли в частный сектор.

Продолжился рост спроса на новые продукты по автострахованию КАСКО, в том числе на продукты с переменной стоимостью (страховой тариф формируется на основе телематических данных). Общий объем премий в сегменте КАСКО превысил прошлогодний показатель на 3% после временного сокращения спроса в первом квартале 2020 года. В сегменте ОСАГО сокращение бизнеса не произошло (рост +36%). Увеличился объем премий (+5%) и в добровольном страховании ответственности.

Вследствие введения карантинных мероприятий и ограничения пересечения границы, существенно упали продажи договоров страхования «Зеленая карта» и полисов страхования выезжающих за рубеж.

Из-за изменений законодательства в альтернативной энергетике существенно уменьшились объемы строительства новых объектов СЭС и ВЭС. Фактически остановилось развитие отрасли, которая выступала драйвером роста в имущественном страховании в 2019 году. В то же время происходит заметный рост инфраструктурного строительства.

По своим обязательствам перед клиентами в течение 2020 года «Страховая компания «ИНГО» выплатила более 768 млн грн (+17%) и урегулировала более 145 тыс страховых событий. При этом из-за стремительного сокращения социальной активности в первом полугодии 2020 году количество страховых событий уменьшилось по всем видам (-19%).

Объем долгосрочных обязательств и обеспечения по состоянию на 31.12.2020 составил более 1,14 млрд грн, что превышает прошлогодние показатели на 6%.

Компания придерживается нормативов и критериев ликвидности, достаточности капитала, качества активов и рискованности операций. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 711 264 тыс грн. Сумма превышения чистых активов над размером уставного капитала составляет 405 721 тыс грн. и соответствует требованиям законодательства. Фактический запас платежеспособности превышает нормативный на 399 528 тыс. грн.

Для справки

АО «Страховая компания «ИНГО» имеет более 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH Александра Ярославского. Компания входит в число крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммами страховых возмещений. Имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. «ИНГО» является полным членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC). 23.11.2020 рейтинговое агентство «IBI-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО СК «ИНГО» по национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА, прогноз «в развитии».

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Автор: Иван Бойко