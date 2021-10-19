Всего ФСС выплатил единовременные пособия за средства Фонда для семей 164 медработников.

Фонд социального страхования (ФСС) произвел финансирование единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 454 тыс. грн членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания COVID-19.

Помощь в размере 227 тыс. грн получили семьи младшей медицинской сестры из Житомирской области и медицинской сестры из Киевской области.

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"В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 164 работников", - говорится в сообщении Фонда.

В ФСС напомнили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отмечается в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая