Фонд социального страхования (ФСС) произвел финансирование единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 454 тыс. грн членам семей двух работников учреждений здравоохранения, которые умерли в результате острого профессионального заболевания COVID-19.
Помощь в размере 227 тыс. грн получили семьи младшей медицинской сестры из Житомирской области и медицинской сестры из Киевской области.
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"В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 164 работников", - говорится в сообщении Фонда.
В ФСС напомнили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.
"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отмечается в сообщении.
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