В этом году большая часть пациентов проходили реабилитацию за счет средств Фонда после осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

В этом году почти 17 тыс. работающих украинцев прошли восстановительное лечение после тяжелых заболеваний и травм за средства Фонда социального страхования (ФСС).

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, указанные лица были направлены в реабилитационные отделения санаторно-курортных учреждений по их выбору из стационара больницы - Фонд финансирует полный курс реабилитационного лечения для всех работающих, для которых учреждением здравоохранения определена такая потребность. В частности, в этом году большая часть пациентов проходили реабилитацию за счет средств Фонда после осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

"По оперативным итогам 2021 года, ФСС обеспечил прохождение восстановительного лечения в объеме 100% заявленной потребности - курс лечения профинансирован для всех застрахованных лиц, в отношении которых учреждениями здравоохранения было сообщено Фонду о потребности в прохождении реабилитации", - отмечается в сообщении.

В ФСС обратили внимание, что восстановительное лечение на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений назначается пациентам после окончания острого периода заболевания и имеет высокие показатели эффективности в предубеждении наступления первичной инвалидности и восстановлении здоровья после инсультов, инфарктов, оперативных вмешательств.

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Для прохождения курса реабилитационного лечения застрахованные лица должны иметь медицинские показания – потребность в продолжении лечения на базе санаторно-курортных учреждений определяет врачебно-консультативная комиссия (ВКК) больницы, где находится пациент. Направление на реабилитацию происходит из стационара учреждения здравоохранения.

Фонд социального страхования финансирует медицинскую реабилитацию по следующим профилям:

– нейрореабилитация,

- мышечно-скелетная реабилитация,

- кардио-пульмонарная реабилитация,

- медико-психологическая реабилитация участников АТО,

- реабилитация после оперативных вмешательств на органах зрения,

- реабилитация при нарушении течения беременности,

– другое (соматическая) реабилитация (после оперативных вмешательств на органах пищеварения, мочеполовой системы, женских половых органах).

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