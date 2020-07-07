Lloyd's предложила страховые решения для преодоления вызовов COVID-19 и прочих кризисов

Решения представляют собой фреймворки с открытым исходным кодом, которые свободно доступны для применения во всем мире.

Страховая организация Lloyd's опубликовала отчет, предлагающий три решения по перестрахованию и страхованию, которые позволят устойчиво решать будущие проблемы COVID-19 и другие катастрофические события.

Об этом сообщает «Фориншурер». Так в отчете отмечается, что поскольку пандемия продолжает влиять на экономики и сообщества, а последствия требуют ресурсов, к которым могут получить доступ только правительства и крупные корпорации, сохраняется острая необходимость защищать общество по мере его восстановления и подготовки к неопределенному будущему.

Три решения, предложенные Lloyd's, представляют собой фреймворки с открытым исходным кодом, которые свободно доступны для применения во всем мире, два из которых требуют партнерских отношений между государством, страховщиками и перестраховщиками.

В случае их реализации эти три структуры могут обеспечить защиту клиентов от новых вызовов COVID-19 (программы ReStart и Recover Re) и других будущих пандемий, а также для повышения устойчивости общества к будущим системным катастрофическим событиям (программа Black Swan Re).

«COVID-19 продемонстрировал, что мы можем сделать гораздо больше, чтобы поддержать наших клиентов, обеспечив защиту от изменяющихся рисков, с которыми они сталкиваются. Некоторые из этих рисков имеют масштабы, которые требуют партнерства с правительствами во всем мире, и в этом отчете определяются пути, которыми индустрия страхования может работать с правительствами, чтобы разделить риск и создать более смелый, более устойчивый мир», - заявили в Lloyd's.

ReStart - решение по защите компаний от прерывания бизнеса без ущерба (потеря дохода без триггера физического ущерба) ~ для будущих рисков COVID-19, ориентировано на поддержку малый и средних предприятий. Решение нацелено на то, чтобы изначально обеспечить широкое страховое покрытие риска приостановки бизнеса. Продукт будет поддерживать открытие МСП, без государственной поддержки.

Recover Re - устанавливает предлагаемую структуру страхового продукта «после события», которая может обеспечить снижение рисков и минимизация убытков при приостановке бизнеса без ущерба в долгосрочной перспективе, включая текущую пандемию COVID-19. В случае реализации, это может стать эффективным способом вложения коммерческих и государственных средств в экономику, предоставляя помощь клиентам с ограниченными возможностями заимствования. Эта структура может быть реализована в любой стране, где у правительства есть ресурсы и обязательства отрасли поддерживать ее.

Black Swan Re - представляет собой систему перестрахования для партнерства между правительством и страховой отраслью, которая может лучше защитить клиентов от разрушительных и долгосрочных последствий системных катастрофических явлений - от другой пандемии или нарушения глобальной цепочки поставок до прерывания работы критически важной инфраструктуры или коммунальных услуг. Эта структура обеспечит перестрахование для покрытия коммерческого прерывания бизнеса без ущерба для событий, которые можно охарактеризовать, как «черный лебедь» за счет объединенного капитала отрасли, подкрепленного правительственной гарантией выплат, если у пула будет недостаточно средств.

Ранее сообщалось, что Фонд соцстраха выплатил 2,6 миллиона гривень на больничные по изоляции от COVID-19.

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